Громкое заявление Йенса Столтенберга очень не понравилось многим жителям Великобритании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Великобритании подвергли резкой критике генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга из-за его недавнего крайне резонансного заявления о возможной войне НАТО с Россией.

Слова с критикой появились в комментариях к новости из британской газеты Daily Mail. «Этот парень идиот, он говорит так, будто он мужчина, но на самом деле он всего лишь западная марионетка, несущая чушь», — считает пользователь под ником Piper в комментариях к материалу Daily Mail о скандальном высказывании Столтенберга. Также пользователь Tom Mix пишет, что Столтенберг был поджигателем войны НАТО с РФ с самого первого дня начала конфликта на Украине.

Ранее Столтенберг заявил о вполне реальной угрозе прямого боевого столкновения войск НАТО и РФ в случае, если вооруженный конфликт на Украине не завершится в самое ближайшее время. По мнению генсека НАТО, ситуация на Украине может перерасти в "глобальную войну" между Североатлантическим альянсом и Россией. Столтенберг полагает, что такой вариант развития событий "неизбежно" реализуется, если мировое сообщество не предпримет всех необходимых усилий для разрешения конфликта на Украине. При этом генсек НАТО в очередной раз подчеркнул, что на сегодняшний день у возглавляемого им альянса точно нет никаких планов по отправке своих военных на Украину ради помощи боевикам ВСУ.