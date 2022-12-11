Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе заявил о серьезном вреде антироссийских санкций для всей Европы

Влиятельный австрийский политик выступил с неожиданным громким заявлением о России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе считает, что Европа ошибочно считала, что в результате введения санкций Россия существенно ослабнет. В реальности же, по его мнению, в первую очередь от ограничений пострадали сами европейцы, а РФ продолжает развиваться, несмотря на все введенные против нее санкции, передает информагентство РИА Новости.

На массовом протестном митинге в Вене Штрахе публично заявил о серьезном вреде антироссийских санкций для всей Европы, а также отметил, что сейчас в стране зафиксировано положительное сальдо торгового баланса. При этом доходы Москвы от торговли энергоресурсами увеличились с 100 миллиардов до 220 миллиардов долларов в 2022 году. «О том, чтобы "поставить на колени" Россию, речь вообще не идет», — подчеркнул влиятельный австрийский политик.

Ранее о крайне пагубном и негативном влиянии антироссийских санкций на экономику Европейского союза открыто заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Венгерский лидер убежден, что уже сейчас европейским политикам необходимо отказываться от политики санкционного давления на РФ, так как никакого ощутимого вреда Москва она не нанесла, зато крайне негативно отразилась на повседневной жизни рядовых европейцев (Орбан имеет в виду охвативший Евросоюз масштабный экономический кризис, а также приближающийся энергокризис, связанный с возможным прекращением поставок российского топлива европейским государствам). Премьер Венгрии считает, что уже в ближайшее время к подобным выводам придут и другие европейские лидеры, но тогда может быть уже слишком поздно что-то менять.