Украинские "черные трансплантологи" готовятся резать на органы тела погибших бойцов ВСУ, считают в ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Черные трансплантологи» прибыли под Артемовск (Бахмут), где в настоящее время украинские военнослужащие несут тяжелые потери. Информацию об этом распространил полковник полиции ЛНР (Луганской народной республики) Виталий Киселев со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

«Это якобы члены так называемой американской ЧВК „Моцарт“. На самом же деле эти люди засветились еще в 2014—2015 году, когда шли ожесточенные бои на территории Донбасса, они засветились как черные трансплантологи», — сообщил полковник полиции ЛНР в беседе с журналистами информагентства РИА Новости.

По словам полковника Киселева, украинские «черные трансплантологи» целенаправленно приехали именно под Артемовск, так как украинские военные сейчас «там несут колоссальнейшие потери» - по его словам, приезд трансплантологов был организован в экстренном порядке, так как украинское военное командование опасается того, что уже в ближайшее время Вооруженные силы РФ могут взять Артемовск под свой полный контроль и выбить из данного населенного пункта всех без исключения боевиков ВСУ и помогающих им иностранных наемников и неонацистов.

Ранее в военно-политическом руководстве ЛНР заявляли о том, что еще с лета нынешнего года в рядах ВСУ орудуют иностранные хирурги, которые активно проводят различные операции на территории Донбасса, перевозят органы на Украины и затем отправляют их на Запад. Кроме того, по информации Народной милиции Луганской народной республики, эти же "черные трансплантологи" ранее могли каким-либо образом участвовать в работе ранее располагавшихся под Луганском опасных американских биолабораторий.