Абхазский премьер Александр Анкваб выступил с громким политическим заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Абхазии не теряют бдительности в отношении Тбилиси, особенно на фоне данных о том, что эмиссары, в том числе из Польши, пытались открыть против России "второй фронт" в Грузии. С таким заявлением в интервью информагентству РИА Новости выступил действующий премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

По его словам, абхазское политическое руководство намерено тщательно отслеживать происходящее, делиться всей имеющейся информацией с российской стороной и (при необходимости) принимать соответствующие ответные меры - в том числе, и совместно с Москвой.

При это, как подчеркнул Анкваб, на сегодняшний день абсолютно никаких поводов для беспокойства у РФ совершенно точно нет. "У нас всегда напряженная обстановка. В Грузии много разумных людей, которые не допустят эскалации. Сейчас каких-то акций, которые нас бы тревожили, нет", - уточнил политик.

Ранее грузинские власти неоднократно заявляли о том, что, несмотря на отсутствие каких-либо союзнических отношений с РФ и обязательств Москвой, они не собираются проводить прозападную политику и вводить антироссийские санкции в связи с конфликтом на Украине.

По словам грузинского президента Саломе Зурабишвили, к подобным действиям призывают исключительно "деструктивные силы" внутри страны - в частности, речь идет о немногочисленных сторонниках находящегося в местах лишения свободы бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили. Таким образом, идти на поводу у этих сил руководство Грузии не намерено и публично уверяет Москву в том, что собирается до последнего придерживаться взвешенной и разумной политики по отношению к РФ.