Вучич заявил о планах Сербии ввести в Косово контингент сил безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белград направит официальный запрос командованию миссии Североатлантического альянса KFOR для дальнейшего размещения государственных силовых структур Сербии в Косово согласно статье из резолюции 1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич.

«Мы сегодня согласовали текст, которым, согласно резолюции 1244 СБ ООН, мы направим запрос командующему KFOR, чтобы он обеспечил размещение представителей армии и полиции Республики Сербии на территории Косова и Метохии», - заявил глава республики.

По его словам, с юридической точки зрения причин для того, чтобы отклонить запрос Сербии нет, однако, как он отметил, командование миссии Североатлантического альянса KFOR наверняка сделает это.

Напомним, в минувшую субботу, 10 декабря, сообщалось о двух взрывах, которые произошли в автономном крае Косово и Метохия в населенном пункте Звечан, расположенном в нескольких километрах от Косовска-Митровицы. Кроме того, на протяжении 15 минут регистрировали стрельбу неподалеку от города Зубин-Поток.