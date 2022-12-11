Медведев объяснил, почему Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о враге России, отметив, он также «окапался» в «нашей родной Малороссии», что теперь заставляет Россию производить наиболее мощных средств поражения.

«Враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест», - заявил замглавы Совбеза РФ.

По его словам, именно такие условия заставляют Москву наращивать производство наиболее мощных средств поражения, в том числе те, что основаны на новых принципах.

Напомним, ранее Медведев призвал россиян к сплоченности и выдержке, а также сохранить и передать устои, назвав это самым важным для российских граждан в настоящее время, заявив также о необходимости «сделать все, чтобы обеспечить мир, безопасность и стабильное развитие РФ».