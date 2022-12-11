Пять тысяч абонентов в Азербайджане остались без газа из-за сильных снегопадов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пяти районах Азербайджана отмечаются проблемы с газоснабжением, причинами чего стали сильные снегопады. Как сообщает в воскресенье, 11 декабря, пресс-служба ПО «Азеригаз» без газа остались пять тысяч абонентов.

В сообщении пресс-службы говорится, что «в связи с резким похолоданием» сбой в газоснабжении произошел в ряде сел, расположенных на территории Имишлинского, Губинского, Гусарского, Лерикского, Астаринского районов Азербайджана. Производственное объединение заявило, что уже мобилизовало «все возможности» для того, чтобы бесперебойно снабжать газом абонентов в холодную погоду, однако некоторые граждане пока остаются без газоснабжения.

«Суровые погодные условия препятствуют интенсивному ведению работ, но, несмотря на это, предпринимаются серьезные шаги в направлении решения проблемы 5000 абонентов, оставшихся без газа», - сказано в заявлении пресс-службы производственного объединения.

Напомним, в конце ноября этого года власти Нью-Йорка ввели режим ЧП, после того как город накрыл сильнейший снегопад. Президент США Джо Байден распорядился выделить федеральные средства на борьбу со стихией.