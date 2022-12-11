Ракета попала в крышу корпуса больницы в Донецке при обстреле ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крыша восьмого корпуса больницы Калинина, расположенной в Донецке, была повреждена в результате прямого попадания украинской ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Как передает РИА Новости, обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергся также и второй корпус медицинского учреждения. Кроме того, один из боеприпасов разорвался перед одиннадцатым корпусом больницы.

Сотрудник медучреждения заявил, что в результате обстрелов были повреждены не только остекление и облицовка зданий, но и кислородная магистраль, которая проводит кислород в несколько отделений больницы.

Напомним, в минувшую пятницу, 9 декабря, украинская армия выпустила 20 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому району Донецка. Как писал сайт KP.RU, в результате этого обстрела погибли гражданские лица.