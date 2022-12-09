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НовостиПолитика9 декабря 2022 20:39

В ДНР сообщили о гибели гражданских при обстреле центра Донецка ВСУ

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому району Донецка
Мария ПАВЛОВА
При обстреле ВСУ центрального района Донецка погибли мирные жители.

При обстреле ВСУ центрального района Донецка погибли мирные жители.

Фото: REUTERS

Обстрел центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских вооруженных формирований привел к жертвам среди мирного населения. Об этом в пятницу 9 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В Telegram-канале ведомства сообщается о разрушениях, вызванных попаданиями выпущенных украинскими военными из РСЗО «Град» ракет в жилые дома и торговые павильоны.

«По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения», - сказано сообщении.

О количестве погибших мирных жителей не сообщается.

Как писал сайт KP.RU, российские войска научились «охотиться» на HIMARS.

Тем временем российские войска поразили шесть пусковых установок РСЗО MLRS и Mars II в Запорожской области. Несколько пусковых установок РСЗО были уничтожены в Харьковской области и ДНР.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины 9 декабря 2022 года. Об этом говорят данные онлайн-карты минцифры страны.

Также сообщается, что в ЛНР украинская армия за сутки потеряла до 90 человек, 2 танка и 4 БТР. Народная милиция ЛНР сообщила о наступательных действиях подразделений.