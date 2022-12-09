В ДНР сообщили о гибели гражданских при обстреле центра Донецка ВСУ

При обстреле ВСУ центрального района Донецка погибли мирные жители. Фото: REUTERS

Обстрел центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских вооруженных формирований привел к жертвам среди мирного населения. Об этом в пятницу 9 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В Telegram-канале ведомства сообщается о разрушениях, вызванных попаданиями выпущенных украинскими военными из РСЗО «Град» ракет в жилые дома и торговые павильоны.

«По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения», - сказано сообщении.

О количестве погибших мирных жителей не сообщается.

Как писал сайт KP.RU, российские войска научились «охотиться» на HIMARS.

Тем временем российские войска поразили шесть пусковых установок РСЗО MLRS и Mars II в Запорожской области. Несколько пусковых установок РСЗО были уничтожены в Харьковской области и ДНР.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины 9 декабря 2022 года. Об этом говорят данные онлайн-карты минцифры страны.

Также сообщается, что в ЛНР украинская армия за сутки потеряла до 90 человек, 2 танка и 4 БТР. Народная милиция ЛНР сообщила о наступательных действиях подразделений.