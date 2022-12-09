В ДНР сообщили о гибели гражданских при обстреле центра Донецка ВСУ

При обстреле ВСУ центрального района Донецка погибли мирные жители.
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Обстрел центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских вооруженных формирований привел к жертвам среди мирного населения. Об этом в пятницу 9 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В Telegram-канале ведомства сообщается о разрушениях, вызванных попаданиями выпущенных украинскими военными из РСЗО «Град» ракет в жилые дома и торговые павильоны.
«По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения», - сказано сообщении.
О количестве погибших мирных жителей не сообщается.
Как писал сайт KP.RU, российские войска научились «охотиться» на HIMARS.
Тем временем российские войска поразили шесть пусковых установок РСЗО MLRS и Mars II в Запорожской области. Несколько пусковых установок РСЗО были уничтожены в Харьковской области и ДНР.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины 9 декабря 2022 года. Об этом говорят данные онлайн-карты минцифры страны.
Также сообщается, что в ЛНР украинская армия за сутки потеряла до 90 человек, 2 танка и 4 БТР. Народная милиция ЛНР сообщила о наступательных действиях подразделений.