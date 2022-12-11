Украина и Германия достигли договоренности о поставке Киеву дополнительных вооружений

Алексей Макеев. Фото: REUTERS

Киев и Берлин достигли договоренности о поставках Украине дополнительных вооружений. Такое заявление сделал украинский посол в ФРГ Алексей Макеев.

«В ходе прямого диалога нам пообещали больше оружия и дополнительные боеприпасы. О том, какие именно, будет объявлено совместно в надлежащий момент», - заявил украинский дипломат в интервью, которое было опубликовано в воскресенье, 11 декабря, в газете Welt am Sonntag.

Как заявил Макеева, на данный момент Киев нуждается в системах противовоздушной обороны (ПВО) и гаубицах. Кроме того, украинский посол сообщил, что Украина продолжает переговоры по вопросу поставок танков Leopard 2, которые Германия ранее неоднократно отказывался отправлять.

Напомним, на в минувший вторник, 6 декабря, Макеев заявил, что Берлин согласовывает с Киевом логистику поставок тяжелого вооружения, отметив также, что переговоры проходят в формате «треугольника» с участием представителей Украины, Германии, а также компании германского военно-промышленного комплекса.