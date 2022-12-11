Евросоюз годами моделировал обострение ситуации в Косово

Захарова заявила, что ЕС годами моделировал нынешнюю ситуацию в Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз годами моделировал нынешнюю ситуацию в Косово, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Telegram-канале.

«Ну почему же «бездействия». Это как раз та ситуация, которую Евросоюз, по сути, моделировал годами», — написала Захарова в ответ на заявление премьера Сербии Аны Брнабич о том, что страна находится на грани войны из-за косовского премьера и бездействия ЕС.

Как писал сайт KP.RU, 11 декабря 2022 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград направит официальный запрос командованию миссии Североатлантического альянса KFOR для дальнейшего размещения государственных силовых структур Сербии в Косово согласно статье из резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

10 декабря 2022 года произошло два взрыва в автономном крае Косово и Метохия в населенном пункте Звечан, расположенном в нескольких километрах от Косовска-Митровицы. Кроме того, на протяжении 15 минут регистрировали стрельбу неподалеку от города Зубин-Поток.

Ранее 21 ноября 2022 года Александр Вучич после встречи делегации сербского правительства с представителями самопровозглашенной республики Косово предупредил, что риск столкновений в Косово высок, ситуация в регионе тяжелая.