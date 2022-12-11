Четыре человека погибли при стрельбе на собрании жильцов дома в Риме Фото: Иван ВИСЛОВ

При стрельбе на собрании жильцов многоквартирного дома в Риме погибли четыре человека, столько же человек получили ранения. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщает газета итальянской столицы il Messaggero.

Сообщается, что инцидент произошел утром в воскресенье, 11 декабря, на северо-восточной окраине Рима. Огонь открыл мужчина около входа в одно из местных кафе. Жертвами стрельбы стали женщины.

По данным телеканала Rainews24, стрельба произошла из-за ссоры. На данный момент на месте происшествия работают скорая помощь и карабинеры, которые оцепили место происшествия.

Напомним, ранее стало известно, днем ранее, 10 декабря, в центре немецкого города Дрезден неизвестный мужчина с оружием взял заложников в торговом центре. Он открыл огонь, жертвой которого стал один человек. Как писал сайт KP.RU, сам преступник позже умер от ранения, которое получил в ходе освобождения заложников правоохранителями.