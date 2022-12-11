Российские войска продолжают наступление и отражают атаки на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России продолжают наступление на Донецком направлении, отражая атаки украинских войск, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ», – сказал он на брифинге.

По словам генерал-лейтенанта, на Донецком направлении российские войска уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Кроме того, ВС России ликвидировали более 30 солдат Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, до 69 человек – на Краснолиманском. Также были пресечены попытки Вооруженных сил Украины атаковать на Южно-Донецком направлении.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что российским войскам во время наступления в направлении Красного Лимана удалось занять более выгодные позиции для дальнейшего продвижения.

Тем временем украинские войска повредили здание детского сада при обстреле Донецка.