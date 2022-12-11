В Польше считают, что страна идет к развалу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация в Польше напоминает обстановку в Речи Посполитой накануне ее раздела между великими державами во второй половине XVIII века, об этом заявил обозреватель газеты Mysl Polska Анджей Шлензак.

Автор указал, что "в то время иностранные державы имели в Польше свои партии, которые осуществляли внутреннюю политику с помощью вмешательства иностранных держав, чем последние охотно пользовались, постепенно лишая Польшу независимости".

По мнению журналиста, современная Варшава руководствуется теми же подходами. Правящая партия "Право и справедливость" опирается на "безальтернативность" союза с США, а оппозиционная фракция "Гражданская платформа" делает ставку на ЕС, то есть де-факто Германию.

По словам Шлензака, и те, и другие, если бы могли, уже вовлекли бы Варшаву в конфликт в соседнем государстве.

Он подчеркнул, что "к счастью для поляков, их пыл сдерживают и США, и Германия".

При этом обозреватель отмечает, что это "еще одно доказательство того, что Польша не является независимой".

Автор резюмировал в статье, что нынешнее положение в стране все больше напоминает ситуацию развала Речи Посполитой образца второй половины XVIII века.

Как писал сайт KP.RU, польский портал Niezalezny Dziennik Polityczny сообщал, что боевые действия на Украине без поддержки НАТО завершатся в течение недели, так как украинская армия не в состоянии самостоятельно воевать против России. В статье Зеленского назвали " украинским фюрером", который играет жизнями украинцев и европейцев.

Журнал The American Conservative в статье отмечал, что США должны прекратить поставки вооружений на Украину, если риски вовлечения в конфликт превысят выгоду для Вашингтона.