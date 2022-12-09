В Польше заявили, что без поддержки НАТО конфликт на Украине закончится за неделю Фото: REUTERS

Боевые действия на Украине без поддержки НАТО завершатся в течение недели, так как украинская армия не в состоянии самостоятельно воевать против России, об этом сообщил польский портал Niezalezny Dziennik Polityczny.

В статье обозреватель Ханна Крамер заявила, что «спустя почти девять месяцев с момента начала специальной военной операции становится ясно, что украинский фюрер просто играет жизнями украинцев и европейцев, приказывая атаковать Запорожскую атомную электростанцию, и подвергает нас серьезной опасности».

Как отмечает автор публикации, Зеленский предпринимает такие действия, потому что его силы несут серьезные потери.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери ВСУ за время конфликта составили более ста тысяч человек.

Кроме того, как считает журналист, это отчаяние вызвано сокращением поддержки со стороны иностранных государств и это заставляет Зеленского пытаться втянуть НАТО в войну с Россией.

По мнению Крамер, конечной целью Зеленского является затягивание конфликта на неопределенный срок, чтобы продолжить получать ресурсы от других стран, но это только разрушит Украину, а также и экономику Европы.

Как писал сайт KP.RU, журнал The American Conservative в публикации сообщал, что США должны прекратить поставки вооружений на Украину, если риски вовлечения в конфликт превысят выгоду для Вашингтона.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявлял, что НАТО желает добиться «приемлемого мирного соглашения» для Киева, и отмечал, что альянс должен наращивать военные поставки Украине.