Боррель заявил, что Евросоюз не потерпит нападений на свое представительство в Косово Фото: REUTERS

Евросоюз не потерпит нападения на свою полицейскую миссию EULEX в Косово, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«ЕС не потерпит нападений на EULEX в Косово или совершения насильственных, преступных деяний на севере», – написал глава европейской дипломатии в Twitter.

Как заявил Боррель, EULEX продолжит координировать деятельность с властями Косово и миссией НАТО.

Напомним, накануне полиция непризнанного Косова перекрыла въезд в автономную республику через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Ярине». Правоохранительные органы перекрыли движение для автомобилей и пешеходов через КПП.

Одним из первых на «Ярине» был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. В ответ сербское население установило баррикады на трассе в нескольких населенных пунктах вблизи пункта. Затем граждане вышли на акции протеста. К барьерам приехали патрули Миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудников Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR).