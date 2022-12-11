В Кишиневе прошла антиправительственная акция у посольств США и ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кишиневе оппозиционная молдавская партия «Строим Европу дома» (PACE) проводила антиправительственную акцию протеста перед зданиями посольств США и ЕС и офисом правящей партии «Действие и солидарность» в столице Молдавии, об этом сообщили в РИА Новости.

Как уточняется, сторонники РАСЕ выступают против «внутренней и внешней политикой действующей власти», а также недовольны давлением властей страны на оппозицию.

Протестующие собрались у посольства США, затем прошли к представительству ЕС и завершили шествие у офиса правительственной партии.

Во время марша участники скандировали: «Долой Майю Санду», «Майя Санду, не забывай, Молдавия — не твоя страна», «Долой правительство партии «Действие и солидарность».

Как писал сайт KP.RU, президент Молдавии Майя Санду прогнозировала углубление экономического и энергетического кризиса в стране. Она говорила, что инфляция приблизилась к 35 процентам. Цена на газ в Молдавии выросла в семь раз, а цена на электроэнергию – в четыре.

Ранее Санду заявляла, что Молдавия переживает серьезный энергетический кризис и рискует зимой остаться без газа и электричества.