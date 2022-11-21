Politico: В Молдавии прогнозируется углубление кризиса

Президент Молдавии Майя Санду заявила об инфляции в районе 35% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Молдавии Майя Санду прогнозирует углубление экономического и энергетического кризиса в стране, об этом глава государства рассказала в своей статье в издании Politico.

"Инфляция приближается к 35 процентам, цены в Молдавии уже заоблачные, нарушена цепочка поставок продукции, а интересы инвесторов ослабли. В результате экономика страны, скорее всего, сократится", — отмечает Санду.

Она признала, что цена на газ в Молдавии выросла в семь раз, а цена на электроэнергию – в четыре. По мнению Санду, "в предстоящую зиму молдаване, вероятно, потратят до 65% своего дохода на оплату счетов за отопление и электричество".

По мнению президента, кризис в Молдавии спровоцирован военными действиями на Украине.

Кроме того, Санду отметила, что Молдавия предоставила убежище более 650 000 беженцев, из которых более 80 000 остаются в республике.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Майя Санду заявляла, что Молдавия переживает серьезный энергетический кризис и рискует зимой остаться без газа и электричества.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕС окажет Молдавии финансовую помощь в 200 миллионов евро в случае нехватки газа.