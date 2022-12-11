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НовостиВ мире11 декабря 2022 14:30

В Финляндии заявили о важности сотрудничества с Россией

Президент Финляндии Ниинистё заявил о важности продолжения сотрудничество с Россией
Сергей ГАПЧУК
В Финляндии заявили о важности сотрудничества с Россией

В Финляндии заявили о важности сотрудничества с Россией

Фото: Олег ЗОЛОТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё в эфире радиостанции YLE заявил, что он считает важным продолжать сотрудничество с Россией.

«Мы должны продолжать сотрудничать, хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров», - сообщил Ниинистё, отвечая на вопросы граждан.

Глава государства отметил, что происходит почти ежедневное административное сотрудничество в приграничной зоне двух стран.

Ниинистё подчеркнул, что для восстановления доверия понадобится время.

Он пояснил, что «давайте посмотрим, когда ситуация прояснится. Вполне возможно, что не во время моего пребывания на посту президента».

Как сообщал сайт KP.RU, в начале июля 2022 года министры иностранных дел Финляндии и Швеции, а также послы 30 стран - членов альянса подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

При этом глава МИД Финляндии заявлял, что если одновременно вступить в альянс не получится, в такой кризисной ситуации придется задуматься, что делать дальше.

Только Турция и Венгрия блокировали принятие Швеции и Финляндии в НАТО.