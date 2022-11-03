Глава МИД Финляндии заявил о риске кризисной ситуации из-за расширения НАТО Фото: Олег ЗОЛОТО

Североатлантический альянс может столкнуться с трудностями, если Финляндия и Швеция не присоединятся к НАТО одновременно. Об этом во вторник 2 ноября заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Глава финского дипломатического ведомства считает, что в таком случае НАТО получит сложности в планировании оборонной стратегии.

«Если одновременно вступить в альянс не получится, в такой кризисной ситуации придется задуматься, что делать дальше», — сказал Пекка Хаависто в интервью MTV Uutiset, назвав сложившуюся ситуацию испытанием для политики открытых дверей НАТО.

Напомним, министры иностранных дел Финляндии и Швеции, Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран - членов Североатлантического альянса во вторник, 5 июля, подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО на официальной церемонии в штаб-квартире организации.

В то же время две страны блокируют принятие Швеции и Финляндии в НАТО. Речь идет о Турции и Венгрии.