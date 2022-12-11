Комбат ДНР Ходаковский сообщил о наступлении российских войск в районе Великой Новоселковки

Вооруженные силы России наступают в направлении Великой Новоселковки, заставив украинские войска отступить на вторую лини, сообщил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.

«На направлении Великой Новоселковки наши войска начали наступательные действия. Противник не смог удержать передовые позиции – отошел на вторую линию одновременно с подтягиванием резерва, и основное сопротивление оказал на этом рубеже», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Ходаковского, в настоящее время ситуация в этом районе боевых действий «плавающая». С наступлением темноты российские войска убавят активность наступления, добавил комбат.

Как писал сайт KP.RU, ВС России продолжают наступление на Донецком направлении, отражая атаки украинских войск. За прошедшие сутки там российские войска уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.