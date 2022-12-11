Российский боец рассказал о страхе ВСУ перед боевой машиной «Терминатор»

Украинские военные боятся российских боевых машин «Терминатор» Фото: кадр из видео

Военные Вооруженных сил Украины боятся российских боевых машин поддержки танков «Терминатор», рассказал командир экипажа машины третьего Армейского корпуса Западного военного округа.

«В один из последних выездов был бой. Противник бежал при виде «Терминатора». Для них это незнакомая машина и непонятная», – передает РИА Новости слова российского военнослужащего.

Как отметил командир экипажа, «Терминатор» имеет четыре противотанковые управляемые ракеты, две пушки калибром 30 миллиметров и два гранатомета. Он уточнил, что во время боя первой линией идут танки, а уже за ними следуют боевые машины. По словам российского военного, если противник начинает вести огонь, то «Терминаторы» подавляют его, поддерживая при этом пехоту.

Напомним, российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» в ходе специальной военной операции на Украине продемонстрировала, что способна выдержать попадание ракеты американского комплекса Javelin.

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