Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии Фото: REUTERS

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии, считает президент республики Майя Санду.

В интервью CNN политик заявила, что «приднестровская проблема и российские военные, которые нелегально там находятся на протяжении десятилетий, повышают риски для безопасности» Молдавии.

По мнению молдавского лидера, пророссийские политические силы организовали протесты в республике, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Как писал сайт KP.RU, ранее Санду обвинила Россию в массовых отключениях света в стране, которые произошли после бомбардировок объектов энергоинфраструктуры Украины.

Тем временем стало известно, что в Кишиневе оппозиционная молдавская партия «Строим Европу дома» (PACE) проводила антиправительственную акцию протеста перед зданиями посольств США и Евросоюза и офисом правящей партии «Действие и солидарность». Протестующие собрались у посольства США, затем прошли к представительству ЕС и завершили шествие у офиса правительственной партии.