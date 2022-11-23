Президент Молдавии Санду обвинила Россию в погружении страны в темноту Фото: REUTERS

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в массовых отключениях света в стране, которые произошли после бомбардировок объектов энергоинфраструктуры Украины.

- Россия оставила Молдову в темноте ... Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, - написала политик в социальной сети.

Также она добавила, что подача электричества будет возобновлена. По ее словам, сейчас все государственные службы работают в этом направлении.

Напомним, сегодня вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщал о массовом отключении электричества по всей территории республики. По его словам, это связано связано с массированными ракетными ударами России по Украине.

А накануне министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявлял, что в результате ракетных ударов было повреждено свыше 30 объектов инфраструктуры страны.

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