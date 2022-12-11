Французы в Twitter осудили генерала, призвавшего бомбить парады в России на 9 мая

Генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф Фото: кадр из видео

Французские пользователи Twitter осудили генерала Иностранного легиона в отставке Мишеля Яковлеффа, который призвал нанести удары по парадам в честь Дня Победы в России. По мнению французов, подобные высказывания безумны и опасны.

«Убивать мирное население – это символ чего? Ваших западных ценностей?» – написал пользователь под ником Norman eric.

«Опасный безумец, что ты несешь», – возмутился другой комментатор.

«Они хотят провокациями против России начать мировую войну. Это преступно», – высказал мнение еще один подписчик.

«Дураковлефф способен на что угодно. Каков негодяй!» – заявил пользователь sebastien.

Как писал сайт KP.RU, отставной французский генерал Мишель Яковлефф в эфире французского телеканала LCI родил достойную украинского ветеринара-юриста Данилова идею – бомбить 9 мая парады Победы в российских городах. Он предложил сделать это украинцам.