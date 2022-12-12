МИД Украины: Германия не хочет поставлять Киеву боевые танки

Дмитрий Кулеба публично пожаловался на отказ Германии от усиления военной помощи боевикам ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевские власти пока не смогли получить от Берлина согласие на отправку на Украину боевых танков. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 11 декабря 2022 года немецкому телеканалу ARD.

"Согласно моим данным, в списке [военных товаров, которые будут поставлены] нет танков, - сказал украинский министр иностранных дел. - Такое решение еще не принималось, обещаний не давалось. Но мы работаем над этим". При этом Кулеба надеется на то, что договоренность о поставке "крайне необходимых Киеву" боевых танков из Германии в итоге все же будет успешно достигнута в самое ближайшее время.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель впервые публично признал, что боевой потенциал ЕС и европейские запасы оружия существенно истощились из-за оказания масштабной военной помощи Украине. При этом высокопоставленный европейский чиновник подчеркнул, что он все равно считает абсолютно верной, правильной и обоснованной политику Запада по "накачке" оружием боевиков Вооруженных сил Украины и неонацистских украинских формирований - Боррель считает, что "другого выхода в данной конкретной ситуации попросту не было и нет по сей день".