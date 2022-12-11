Боррель сообщил об истощении военных запасов Евросоюза из-за Украины

Жозеп Боррель выступил с неожиданным важным заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз истощил свои военные запасы, предоставляя вооружения Украине.

"Этот конфликт также стал тревожным звонком для всех нас в отношении наших военных возможностей. Мы дали оружие Украине, но, делая это, поняли, что наши военные запасы истощились", - написал глава дипломатии Евросоюза в своем официальном блоге. При этом Боррель отметил, что изначально европейские политики даже не могли представить, что объемы поставок вооружений Украине будут настолько велики. При этом Боррель в очередной раз назвал стратегию по "накачиванию" Киева западным оружием абсолютно правильной и обоснованной в текущей ситуации.

Ранее в Италии и Австрии прошли массовые протестные митинги, участники которых потребовали от властей этих государств как можно скорее перестать оказывать какую-либо военную помощь Украине. Протестующие отмечают, что "накачивание" боевиков Вооруженных сил Украины и бойцов неонацистских украинских формирований различным смертоносным оружием совершенно точно не приближает наступление мира в регионе.

Вместо этого, по мнению участников уличных акций, европейским политикам следует способствовать как можно более быстрому началу прямых мирных переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве авторитетных международных организаций. Кроме того, митингующие назвали крайне неэффективными и абсолютно неадекватными введенные Западом жесткие антироссийские санкции.