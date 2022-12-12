Байден уверен, что США обгонят Китай по темпам роста экономики в 2022 году

Джо Байден выступил с неожиданным экономическим прогнозом Фото: REUTERS

Темпы роста американской экономики в 2022 году вполне могут превысить динамику экономики Китая, следует из прогнозов независимых экспертов. Информацию об этом в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter распространил президент США Джо Байден.

«Такого не было с 1976 года», — подчеркнул политик в своем твите.

Байден не уточнил источник своих данных, сославшись на оценку неких "независимых экспертов". Однако в мае текущего года аналогичный прогноз сделали аналитики влиятельного американского агентства Bloomberg.

Ранее Байден публично заявил о том, что в тех весьма серьезных проблемах, которые до этого на протяжении нескольких месяцев нынешнего года наблюдались в американской экономике, якобы был виноват российский президент Владимир Путин. По мнению Байдена, "это абсолютно неоспоримый факт".

Сам Путин неоднократно комментировал подобные громкие обвинения в свой адрес со стороны Байдена и других влиятельных западных политиков, отмечая, что подобные заявления не имеют абсолютно ничего общего с реальностью. По словам президента РФ, с помощью подобных высказываний западные лидеры попросту пытаются оправдать свои же собственные провалы в глазах избирателей.

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