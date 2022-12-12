Глава МИД ФРГ Бербок осудила Сербию за позицию по конфликту вокруг Косово

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила с важным заявлением по поводу ситуации в Косово Фото: REUTERS

Риторика Белграда повышает напряженность вокруг Косова, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Свое мнение она выразила в своем официальном Twitter-аккаунте.

«Косово уменьшило напряженность, отложив местные выборы. Сербия своей недавней риторикой сделала противоположное», — написала высокопоставленная немецкая чиновница, жестко раскритиковав сербскую сторону и фактически поддержав косоваров. Предложение об отправке сербских сил в Косово глава МИД ФРГ назвала абсолютно неприемлемым. Кроме того, Бербок также отметила, что поддерживает диалог между сторонами конфликта под эгидой Евросоюза.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил о серьезном обострении ситуации в Косово. По его словам, силовики непризнанной республики Косово вторглись в зону проживания этнических сербов, чем грубо нарушили ранее подписанное соглашение по урегулированию кризиса в регионе.

Вучич также заявил, что косовские власти в самое ближайшее время собираются подать заявку на членство в Европейском союзе, что такое противоречит договоренностям по разрешению конфликта (гарантом которых в свое время выступил Вашингтон). По словам сербского лидера, он допускает любой сценарий эскалации напряженности в Косово, но все же надеется на то, что ситуация как можно скорее будет разрешена мирным и бескровным путем.