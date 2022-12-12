"Запрещёнка для врачей": Раскрыт список слов, которые нельзя говорить пациентам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство здравоохранения России составило методические материалы для врачей и медперсонала больниц. На этот раз новые правила касаются корректного общения с пациентами во время дистанционных консультаций.

В ведомстве разработали специальный список слов и фраз, которые нельзя говорить пациентам при записи на прием.

Как сообщает "Коммерсантъ", докторов призывают воздержаться от фраз и интонаций, которые демонстрируют безразличие к пациенту, прямых или завуалированных оскорблений. В Минздраве также считают необходимым ввести местоимение "вы" в употреблении, которое будет звучать удивительно и нейтральное по отношению к полу и возрасту человека.

Что касается списка "запрещёнки", то в нее вошли уменьшительно-ласкательные слова, а также выражения "не могу" или "не можем", говорится в публикации издания. В министерстве советуют сотрудникам больниц избегать фраз-обвинений, например, "Что вас еще не устраивает?". Вместо этого более корректно будет уточнить у пациента, может ли доктор еще чет-то ему помочь.

- Недопустимы в употреблении фразы и интонации: демонстрирующие безучастность и безразличие... (фразы), трактуемые как попытка уйти от ответственности или прямо говорящие о безответственности, отражающие безынициативность специалиста или нежелание помочь, - цитирует "Ъ" документ.

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