Россияне стали чаще ходить к платным врачам и меньше тревожиться

СЕГОДНЯ 12:14 2019-05-16T12:14:28+03:00

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Россияне стали активнее следить за своим здоровьем. Такой вывод делают исследователи ВЦИОМа, проведя большой опрос на тему «Тяжкий труд, бедность и старость: три причины болезней в России».

В первую очередь надо отметить, что жители нашей страны начинают лучше следить за своим здоровьем. Удовлетворительным его считают 53 процента, тогда как десять лет назад с соответствующим определением соглашались только 49%. На самочувствие теперь жалуются 15%, вместо 23%, а «все хорошо» у 32%, против 27% в 2009 году.

Чаще стали лечиться в платных медицинских центрах. Сейчас услугами последних пользуются 15% респондентов, против 6% (показатель 2006 года). А вот государственные поликлиники (было 52%, а теперь 46%), самолечение (было 37%, а стало 33) и целительство (было 2%, а стало 1%) становятся менее популярны.

Главной причиной всех заболеваний россияне считают большую нагрузку на работе и стресс от нее. В этом уверены 33 процента опрошенных. Десятилетие назад на этот фактор указывали почти в два раза больше человек – 60%. Только 25% списывают свои недуги на возраст, отсутствие отдыха, а 18% на плохую экологию. Эти показатели тоже сократились с 36 и 41% соответственно.

Кстати, многие стали признавать, что на самочувствие влияет наследственность 17% (против 15% в 2009 году) и вредные привычки – 16% против 11 процентов.

- Популярность платных медицинских услуг объясняется тем, что посетители хотят получить полный ответ, а система ОМС выделяет на пациента 8-10 минут, что не позволяет нормально обсудить многие вопросы. Что касается основных причин заболевания, то люди правильно предполагают, что виною всему стресс. Этот фактор вызывает 75-90% всех недугов. Прогнозы наших ученых показывают, что скоро депрессия выйдет на второе место среди причин нетрудоспособности людей во всем мире, - комментирует газете «Известия» маммолог ФГАУ «Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей» Минздрава России Марина Травина.

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ИСТОЧНИК KP.RU