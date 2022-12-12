Президент Зеленский ответил на петицию: теперь депутата могут лишить звания "Героя Украины"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении депутата Верховной рады, лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко звания "Герой Украины".

Теперь глава государства поручил премьеру страны Денису Шмыгалю изучить основания для введения персональных санкций против чиновника. Об этом сообщается на сайте офиса Зеленского в тексте ответа на петицию.

Уточняется, что петиция с призывом лишить Бойко звания "Герой Украины" была зарегистрирована на сайте офиса Зеленского 12 сентября. Всего за пару месяцев она набрала более 26 тысяч голосов, в результате чего и была рассмотрена президентом страны.

- Я обратился к Денису Шмыгалю с просьбой изучить затронутый в петиции вопрос, проанализировать наличие оснований для применения персональных санкций для Юрия Бойко и сообщить о результатах, - сказано в документе.

Также Зеленский добавил, что существует два основания для лишения гражданина звания "Герой Украины". Первый случай - если награжденный приговорен за тяжкое преступление, второй - при введении персональных санкций.

14 мая 2022 года Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий "пророссийские партии" на Украине. А до этого в Верховной раде депутаты приняли проект закона, который запрещает деятельность "пророссийских партий" на территории страны. Также с лета этого года украинский суд запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".