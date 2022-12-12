Зеленский рассказал Байдену об уничтожении 50% инфраструктуры Украины

Глава Украины Зеленский также отметил важность формирования эффективной противовоздушной обороны Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский провел в минувшее воскресенье, 11 декабря 2022 года, провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, в ходе которых обсудил ситуацию в Украине и отметил, что Россия массированными ракетными ударами уничтожила половину энергетической инфраструктуры Украины. По итогам переговоров пресс-служба разместила на сайте украинского лидера основные темы беседы. "Глава государства проинформировал о последствиях российских ракетных (ударов) <...> в результате которых уничтожены около 50% украинской энергетической инфраструктуры", — сказано в сообщении.

Глава Украины также отметил важность формирования эффективной противовоздушной обороны. Владимир Зеленский призвал Президента Джозефа Байдена сделать все возможное, чтобы оградить мирное население Украины и ее критическую инфраструктуру. Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период.

Помимо этого "Владимир Зеленский выразил благодарность американскому коллеге за очередной пакет оборонной помощи, анонсированный в прошлую пятницу, а также за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится на сайте. Затем глава государства подчеркнул, что Украина стремится достичь мира и отметил важность консолидации международных усилий для достижения этой цели, уточнили в пресс-службе. Именно для этого на саммите G20 Президент Украины представил формулу мира, которая предусматривает десять критически важных шагов, реализация которых позволит прекратить конфликт.

Напомним, среди пунктов Зеленский назвал освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.