Мэр Парижа рассказала французам про причины украинского конфликта и оконфузилась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявление мэра Парижа Анн Идальго о причинах начала конфликта на Украине.

Накануне она во время выступления на форуме, посвященном вопросу отказа от углеводородов, заявила, что украинский конфликт - это борьба за ископаемые ресурсы. В комментариях к публикации издания французы высмеяли политика и начали возмущаться на Идальго из-за сказанной ей "глупости".

- Оказывается, Украина - это нефтяная скважина, - сыронизировал один из читателей газеты.

Тем временем другие отмечают, что "госпоже Идальго (стоило бы) баллотироваться на следующих выборах мэра Киева".

- Ее слова не имеют смысла ... действия США послужили началом конфликта между Россией и Украиной. Просто очень глупое заявление, - написал другой комментатор.

Другие также подмечали, что после таких заявлений политика не понимают, что теперь делать: "Нам смеяться или плакать?".

Ранее сообщалось, что читатели Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал лидера фракции крайне правой партии "Национальное собрание" Марин Ле Пен врагом НАТО только по той причине, что у нее хорошие отношения с Россией.