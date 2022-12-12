В МИД России сообщили о необходимости корректировки зерновой сделки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что зерновая сделка требует внесения определённых коррективов.

Он объяснил такую необходимость тем, что основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны. Об это он рассказал журналистам по итогам переговоров в Стамбуле.

- Это очень важный вопрос. ...Мы говорили о том, как вообще реализуются стамбульские договоренности, которые были подписаны 22 июля 2022 года. Напомню, они состоят из двух частей одного пакета. Первая – четырехстороннее соглашение по вывозу зерна с Украины по морскому гумкоридору. Эта часть выполняется неплохо, - заявил представитель дипломатического ведомства.

Также Вершинин добавил, что "цифры не подтверждают" того, что большая часть зерновых идет именно в беднейшие страны.

- Считаем, необходимы коррективы. Ведь изначально цель усилий, которые прилагали и генсек ООН, и президент Турции заключалась в том, чтобы помочь наибеднейшим странам, - подытожил замглавы МИД РФ.

В июле этого года Россия подписала в Стамбуле соглашение об экспорте зерна с Турцией и Организацией объединенных наций. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения соглашения в Стамбуле будет создан совместный координационный центр.