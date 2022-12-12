NYP: бывший спецназовец ВМС США заявил, что смена пола разрушила его жизнь

Экс-служащий ВМС США Бек призвал американцев «проснуться» от того, как "трансгендерные" службы здравоохранения причиняют вред детям Фото: REUTERS

Отставной спецназовец ВМС США Крис Бек, прославившийся почти 10 лет назад после того, как объявил себя трансгендером, объявил, что отказывается от перехода, и призвал американцев "проснуться" от того, как трансгендерные службы здравоохранения причиняют вред детям. Об этом пишет издание New York Post, уточняя, что переход сломал Крису жизнь. "Все, что вы видите на CNN с моим лицом, даже не верьте ни единому слову", — сказал Крис Бек, ранее известный как Кристин Бек, консервативному влиятельному лицу Робби Старбаку в интервью, опубликованном ранее в этом месяце. "Все, что случилось со мной за последние десять лет, разрушило мою жизнь. Я разрушил свою жизнь. Я не жертва. Я сделал это с собой, но у меня была помощь". "Я беру на себя полную ответственность, — продолжил он. "Я пошел на CNN и все остальное (сказанное и сделанное ошибка), и именно поэтому я сейчас здесь, я пытаюсь это исправить". Бек получил известность в 2013 году, когда поговорил с корреспондентом CNN Андерсоном Купером о переходе к женщине. "Меня использовали… Я был очень наивен, мне было очень плохо, и мной воспользовались. Меня пропагандировали. Меня плохо использовали многие люди, которые обладали знаниями далеко за пределами меня. Они знали, что делали. Я этого не делал", — сказал он во время интервью.

Он рассказал, что корпорации по смене пола сделали бизнес на подростках из США. Они дают вредные для здоровья гормоны, которые разрушают организм, подчеркнул отставной спецназовец. "По всей Америке строятся тысячи гендерных клиник, — сказал он. "Как только [дети] входят и говорят: «Я сорванец или мне так комфортно», а затем психолог говорит: «О, ты трансгендер». А на следующий день вы принимаете гормоны — те самые гормоны, которые используют для медицинской кастрации педофилов. Теперь они дают это здоровым 13-летним детям". "Это кажется правильным? — спросил он, - "вот почему я пытаюсь сказать Америке, чтобы она проснулась". Бек сказал, что когда он начал переход, ему потребовалось всего часовое собрание по делам ветеранов, чтобы ему предложили гормоны. "У меня было так много проблем в моей системе, когда я начал их принимать", — добавил он.

Бек сказал, что уже около семи лет не принимает гормоны. "Это индустрия на миллиард долларов между психологами, между операциями, между гормонами, между химическими веществами, между последующим лечением", - продолжил он. "По всей стране появляются тысячи гендерных клиник. И каждая из этих гендерных клиник будет получать, вероятно, более 50 миллионов долларов". Fox News Digital связалась с Беком и CNN в воскресенье, но не сразу получила ответы.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 5 декабря 2022 года подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ (нетрадиционных сексуальных отношений) в стране. Инициатива также подразумевает запрет пропаганды смены пола в России.