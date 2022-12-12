Песков заявил, что большой пресс-конференции Путина в 2022 году не будет Фото: REUTERS

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году не состоится, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается большой пресс-конференции, до Нового года ее не будет. Вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с журналистами, как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных визитов», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Напомним, в предыдущие годы большая итоговая пресс-конференция Путина традиционно проходила в декабре. Пока Кремль не определился и с точной датой послания президента РФ Федеральному Собранию. На данный момент администрация главы государства не готова анонсировать традиционное большое выступление Путина перед политической элитой России, отмечал Песков. При этом ранее представитель Кремля несколько раз подчеркивал, что послание российского лидера должно состояться до конца этого года.