ЕС планирует ввести новые санкции против Ирана за якобы нарушение прав человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел заявила, что Европейский союз инициировал еще один пакет санкций в отношении Ирана за якобы имевшие место нарушения прав человека.

Глава МИД Бербок назвала казни участников беспорядков в Иране «попыткой запугивания людей».

Она пояснила, что «поэтому сегодня мы инициировали еще один пакет санкций, направленный именно на тех, кто несет ответственность за эти немыслимые преступления».

Как сообщал сайт KP.RU, 12 декабря 2022 года Жозеп Боррель перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Европейского союза перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана «за поддержку Украины».

Кроме того, страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России к встрече глав МИД.

При этом Боррель заявил что, дискуссия глав МИД стран ЕС по санкциям будет очень сложной и долгой. У глав МИД разные взгляды на введение санкций против России.