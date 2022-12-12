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НовостиВ мире12 декабря 2022 12:10

Греция заморозила активы зампреда Еврокомиссии Евы Кайли из-за подозрений в коррупции

Помимо этого заморожены также активы ее родственников
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Вице-председатель Европарламента Ева Кайли.

Вице-председатель Европарламента Ева Кайли.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Греции заморозили активы заместителя председателя Еврокомиссии Евы Кайли в связи с подозрениями в коррупции.

По информации France-Presse, помимо активов самой Кайли заморожены также активы ее родственников. Речь идет о счетах, сейфах, компаниях и других финансовых активах.

Как писал сайт KP.RU, ранее полиция Бельгии отчиталась о проведенном рейде, в ходе которого в Брюсселе и его окрестностях были проведены обыски в 16 жилых и офисных помещениях, а также арестованы четверо человек. Среди них – бывшие и действующие члены Европарламента.

Правоохранители не разглашают имена задержанных, но, согласно различным источникам, среди них – вице-председатель ЕП Ева Кайли, бывший депутат Антонио Панчери и генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.

Всех их подозревают в коррупции, связанной с организацией и проведением в нынешнем году в Катаре Чемпионата мира по футболу. Бельгийская полиция считает, что задержанные в обмен на взятки способствовали тому, чтобы в нарушение правил именно Катар принял престижное состязание; также они осуществляли влияние на других депутатов и, как следствие, на политику Евросоюза в отношении Катара.