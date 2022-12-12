ЕС не принял девятый пакет санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы министерств иностранных дел стран Европейского Союза на заседании Совета в Брюсселе не смогли согласовать новый девятый пакет санкций против России.

Как отмечается, проект ограничительных мер вернули на рассмотрение постпредов ЕС.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее страны ЕС не приняли девятый пакет санкций против России к встрече глав МИД. Перед началом заседания Жозеп Боррель сообщил об очень сложной и долгой дискуссии глав МИД стран ЕС по санкциям. Министры имеют разные взгляды на введение санкций против России.

Кроме того, Боррель перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана «за поддержку Украины».

Также глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что ЕС инициировал еще один пакет санкций в отношении Ирана за якобы имевшие место нарушения прав человека.