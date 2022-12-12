Проект новых антироссийских санкций предполагает меры против 144 физлиц, включая телеведущих и блогеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект нового пакета антироссийских санкционных ограничений включает в себя меры в отношении 144 физлиц, в том числе знаменитостей, телеведущих и блогеров. Об этом сообщил портал EUobserver.

Как передает портал, в новый проект антироссийских санаций могут войти пять руководителей российских компаний «РЕН ТВ» и «ТВ-Новости», а у каналов НТВ / «НТВ-Мир», «Россия-1», «РЕН ТВ» будут отозваны лицензии на вещание в странах Европейского союза. Кроме того, собираются заморозить активы ВГТРК и АО «Национальная медиа группа», которые находятся в Евросоюзе.

По данным портала, новые ограничения будут предусматривать замораживание активов Московского кредитного банка и Дальневосточного банка, а также введение запрета на инвестиции в горнодобывающий сектор.

Ранее появилось сообщение о том, что страны - члены Европейского союза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций к встрече глав Министерства иностранных дел в Брюсселе. Как заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, разногласия по-прежнему сохраняются.