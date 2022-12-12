В Британии начали готовиться к экстренному запуску угольных электростанций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid отдал распоряжение о подготовке к экстренному запуску двух резервных угольных электростанций. Соответствующие решение было принято на фоне резкого похолодания, а также роста спроса на электроэнергию. Об этом пишет Financial Times.

Как передает издание, речь идет о ТЭС в населенном пункте Дракс, расположенном в графстве Северный Йоркшир. Данные электростанции должны обеспечить бесперебойные поставки электричества «при возникновении экстренной необходимости». Уточняется, что ранее их работа была приостановлена, поскольку их собирались закрыть.

Глава National Grid Джон Петтигрю предупредил британских граждан о возможных отключениях электричества в январе и феврале 2023 года, пояснив, что это может начаться из-за холодной погоды, недостаточных поставок газа для обеспечения электростанций страны, а также сокращения поступления электроэнергии по подводным сетям из Бельгии, Нидерландов и Франции.

Напомним, в конце ноября этого года министр финансов Великобритании Джереми Хант призвал британских граждан сократить потребление электроэнергии на 15%, отметив, это поможет стране преодолеть энергетический кризис.