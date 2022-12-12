Генсек Совета Европы послала Лаврову письмо с призывом выполнять постановления ЕСПЧ

Здание Европейского суда по правам человека Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич обратилась с письмом к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором призвала Москву выполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Мария Пейчинович-Бурич обратилась к Сергею Лаврову с письмом, в котором призвала Российскую Федерацию выполнить невыполненные решения ЕСПЧ. На своем последнем ежеквартальном заседании, посвященном исполнению решений ЕСПЧ, комитет министров СЕ также принял решение о реализации новой стратегии по надзору за делами, касающимися России», – сказано на сайте СЕ.

Как отмечается в сообщении, Россия должна была исполнять решения ЕСПЧ до 16 сентября 2022. Европейский суд продолжал выносить решения в отношении России, а комитет министров продолжает контролировать их выполнение, добавили в СЕ. Также там заявили, что рассмотрят возможность принятия более общих решений, касающихся крупных дел, связанных с Россией.

Напомним, в середине марта Россия приняла решение о выходе из Совета Европы. Позже ЕСПЧ заявил, что после выхода России из СЕ рассмотрение жалоб в отношении РФ приостанавливается.

Как писал сайт KP.RU, ранее ЕСПЧ прекратил полномочия судьи от России.