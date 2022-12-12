В Испании шесть из десяти домохозяйств испытывают больше финансовых трудностей в сравнении с прошлым годом Фото: Евгения ГУСЕВА

Шести из десяти испанцев испытывают больше финансовых трудностей в сравнении с прошлым годом, несмотря на сокращение семейных расходов, такие данные приводит страховая компания Linea Directa Aseguradora в отчете «Испанские домохозяйства перед лицом инфляции в 2022 году».

Как отмечается, инфляция и текущие обстоятельства привели к тому, что домохозяйства потеряли покупательную способность. Около 60% испанцев стали труднее, чем год назад, сводить концы с концами, несмотря на сокращение расходов семейного бюджета по трем направлениям: энергия, финансы, еда и отдых.

Почти девять из десяти испанцев сократили потребление энергии дома. Также шесть из десяти испанцев стали меньше использовать автомобили, перемещаясь на общественном транспорте.

Институт статистики Испании (INE) сообщил, что по итогам июля инфляция в стране составила 10,8%, что является самым высоким показателем с 1984 года. Согласно INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.

Как сообщал сайт KP.RU, в Британии по итогам октября 2022 года годовая инфляция ускорилась до 11,1%, что стало рекордным с 1981 года. В октябре 2022 года потребительские цены в Великобритании выросли на 2% после роста на 0,5% в сентябре.

Помимо этого, в Британии продуктовая инфляция достигла рекордных 14,7%, что связано с ростом цен на энергоресурсы и затратами на оплату труда.

Журнал The Economist признавал, что Европа впадает в глубокую рецессию, а Россия из нее выбирается, показывая, что экономическая ситуация в стране улучшается.