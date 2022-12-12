Евросоюз ввел дополнительные санкции против Ирана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз ввел дополнительные санкционные ограничения в отношении Ирана. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

Как передает издание, министры иностранных дел стран - членов Европейского союза единогласно проголосовали за решение о новых ограничительных мерах, обвинив Тегеран в нарушении прав человека в стране, а также в поддержке специальной военной операции России на Украине. Сообщается, что санкции были введены о порядка 20 физлицах и одной организации.

Напомним, как писал сайт KP.RU, сегодня, 12 декабря, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД сообщил о том, что Европейский союз инициировал еще один пакет санкционных ограничений против Тегерана. Глава немецкого внешнеполитического ведомства назвала казни участников беспорядков в Иране «попыткой запугивания людей», заявив, что новые ограничения направлены «именно на тех, кто несет ответственность за эти немыслимые преступления».