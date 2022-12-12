GT: Европа устала от Украины, а санкции против России обернулись против ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа столкнулась с серьезными последствиями от введенных антироссийских санкций, ударивших по экономике стран-членов ЕС, об этом сообщил в статье журнал Global Times.

Автор публикации отметил, что в Европе устали от Украины, так как антироссийские санкции обернулись против самого ЕС, где растут антивоенные настроения.

В статье подчеркивается, что европейские страны оказались заложниками серьезного энергетического кризиса, спровоцированного санкционным давлением на Москву. Так, этой зимой стоимость энергоносителей в Европе уже выросла в десять раз.

Кроме того, Брюссель оказался в центре геополитического конфликта, подчеркивает автор.

Автор добавил, что «раны украинского кризиса продолжают кровоточить», что приводит к социальному возмущению и протестам по всему континенту.

Как писал сайт KP.RU, страховая компания Linea Directa Aseguradora в своем отчете показала, что шесть из десяти испанцев испытывают больше финансовых трудностей в сравнении с прошлым годом. Инфляция и текущие обстоятельства привели к тому, что домохозяйства потеряли покупательную способность. Около 60% испанцев стали труднее, чем год назад, сводить концы с концами, несмотря на сокращение расходов семейного бюджета по трем направлениям: энергия, финансы, еда и отдых.

Кроме того, в Британии по итогам октября 2022 года годовая инфляция ускорилась до 11,1%, что стало рекордным с 1981 года. В октябре 2022 года потребительские цены в Великобритании выросли на 2% после роста на 0,5% в сентябре.