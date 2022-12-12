Кадыров заявил, что российские войска планомерно отодвигают линию соприкосновения в ходе спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 12 декабря, заявил, что российские войска планомерно отодвигают линию фронта в ходе специальной военной операции на Украине, указав также на благоприятные прогнозы.

«Прогнозы весьма и весьма благоприятные. Наши войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага, попутно выполняя одну из главных задач всей СВО - денацификацию Украины. Впрочем, другого мы от наших парней и не ждали», - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров указал на то, что по всей линии фронта прошла перегруппировка российских войск, а имеющиеся силы были переведены на более удачные позиции. По его словам, было налажено тыловое обеспечение Вооруженных сил (ВС) России.

«Другими словами, наши войска находятся сейчас в более выигрышной позиции, чему свидетельствуют поражения ВСУ на многих фронтах и огромные потери», - отметил он.

Напомним, накануне Кадыров показал видео обучения бойцов управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), отметив также, что теперь беспилотники стали незаменимыми для ведения боевых действий.