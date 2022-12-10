Кадыров показал видео обучения бойцов управлению беспилотниками в зоне СВО

Кадыров показал видео обучения управлению беспилотниками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео обучения бойцов управлению беспилотными летательными аппаратами. Кадыров выложил видеоролик в своем Telegram-канале , отметив, что в современных условиях беспилотники стали незаменимыми для ведения боевых действий.

«Они очень полезны при ведении разведки, выявления вражеских позиций и корректировки огня артиллерии», - отметил Кадыров.

На видео бойцы из Чеченской республики проходят обучение управлению коптерами, находясь практически на линии огневого соприкосновения.

«Прошедшие обучающий курс воины смогут управлять не только этими аппаратами, но и БПЛА побольше, предназначенными также для поражения огневых средств противника и живой силы», - написал Кадыров.

Тем временем российские войска научились «охотиться» на HIMARS.

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