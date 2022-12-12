WP: Зеленский понимает, что не вернет Украине Крым Фото: REUTERS

На Западе уверены, что правительство Зеленского готово рано или поздно пойти на компромисс по Крыму в потенциальных переговорах с Москвой, потому что понимает невозможность «вернуть» полуостров, об сообщила обозреватель Washington Post Франческа Эбель.

Как отмечается в статье, «некоторые западные чиновники сохраняют надежду, что сделка по Крыму может стать ключом к прекращению конфликта, и заявляют, что, по их мнению, Зеленский и его советники более открыты к потенциальным уступкам, чем это можно предположить по их риторике».

Эбель подчеркнула, что «надуманные фантазии Киева о захвате контроля над полуостровом» ставят в тупик любые усилия по мирному урегулированию конфликта.

Она указала на большую стратегическую ценность Крыма. При этом заявила, что силовая борьба за него приведет лишь к большим потерям и грозит расширению эскалации.

Как сообщал сайт KP.RU, еще в марте 2021 года Зеленский утвердил стратегию о «возвращении» Крыма. Как уточнялось, был издан указ «О стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя, в котором определялся комплекс мер дипломатического, военного, экономического и других характеров, которые должны способствовать «восстановлению территориальной целостности» Украины.

26 ноября 2022 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что линию киевского режима и Владимира Зеленского на то, чтобы «забрать» Крым, постигнет неудача.

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума и после совершенного государственного переворота на Украине.