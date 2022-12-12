Венгрия выступала против включения ряда российских физлиц в новый санкционный пакет ЕС Фото: REUTERS

В девятый пакет антироссийских санкций Европейского союза будут включены 141 человек и 47 организаций. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметив, что Будапешт выступал против включения ряда российских физлиц в новый пакет ограничительных мер, поскольку такие ограничения блокируют каналы связи с Россией.

«В этом новом пакете ожидаются санкции против 141 физического лица и 47 организаций. Мы не делали тайны ни в ходе предварительного обсуждения проекта, ни сейчас из того, что мы просили убрать из списка нескольких физических лиц», - заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Как писал сайт KP.RU, ранее портал EUobserver сообщил, что проект нового пакета антироссийских санкционных ограничений предполагает включение ограничительных мер в отношении 144 физлиц, в том числе знаменитостей, телеведущих и блогеров.